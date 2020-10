La moglie di Mauro Icardi si conferma in grande forma, il calciatore è concentrato sulla stagione con la maglia del Psg mentre la compagna incanta i social con scatti super sexy. Wanda Nara è sempre più esplosiva, la showgirl può essere considerata la regina dei selfie. L’agente continua ad allenarsi, è questo il segreto dell’aspetto fisico sempre al top. Nell’ultimo scatto ha messo in mostra le forme, il lato A è prosperoso. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.