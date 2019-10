Wolfsberger-Roma, le pagelle di CalcioWeb: Spinazzola nel fianco, Santon Jessica Fletcher [FOTO]

WOLFSBERGER-ROMA, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – La Roma pareggia in Austria contro il Wolfsberger. Finisce 1-1 con le reti di Spinazzola e Liendl. Proprio Spinazzola, insieme a Mirante il migliore dei giallorossi. In alto la FOTOGALLERY.

Wolfsberg (4-3-1-2): Kofler 6; Novak 6, Sollbauer 6, Rnic 6, Schmitz 6.5; Schmid 6, Leitgeb 6.5, Ritzmaier 6.5 (92’Wernitznig sv); Liendl 7 (88′ Schmerbock sv); Weissman 7 (81′ Schmidt 6), Niangbo 6.

ROMA (4-2-3-1):

Mirante 7: Non può nulla sul gol, compie un miracolo nel primo tempo, ripagando la fiducia di Fonseca che ha deciso di lanciarlo: LUNGI-MIRANTE.

Santon 5: prova subito a regalare un gol agli austriaci, dove passa lui succedono guai, porta più sfiga della Signora in Giallo: JESSICA FLETCHER.

Fazio 6: prestazione solida quella del difensore argentino: SI GUADAGNA LO STIPENDIO.

Mancini 6: si allinea alla prestazione del compagno, pochi errori, prova a segnare di tacco: ESTROSO.

Spinazzola 7: il suo gol è una perla di rara bruttezza, ma corre tanto sulla fascia, facendo bene entrambe le fasi: SPINA-ZZOLA NEL FIANCO (80′ Kolarov 6.5)

Diawara 5: chiamato a fare il lavoro oscuro, si eclissa: DISSOLTO.

Cristante 5: si fa notare solo per un cartellino giallo guadagnato nel primo tempo: SALVATE IL SOLDATO BRYAN (82′ Veretout 6)

Zaniolo 5.5: i compagni lo cercano come i marinai cercano la Stella Polare, ma oggi la loro guida non c’è: DISORIENTATO.

Pastore 6: prova a guidare il gregge, batte il calcio d’angolo che origina il gol del vantaggio, ha sui piedi il gol del sorpasso nel secondo tempo, ma calcia a lato: SPRAZZI DI TALENTO (77′ Antonucci 5.5)

Kluivert 5: passo indietro del figlio d’arte rispetto alla partita di Lecce, non salta mai l’uomo, sbaglia parecchie giocate: REGRESSO.

Kalinic 4.5: lontano parente dell’attaccante visto alla Fiorentina, si vede poco in fase conclusiva, è perseguitato dalla nuvoletta da ragioniere: FANTOZZI.