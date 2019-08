Wolverhampton-Manchester United 1-1, Pogba sbaglia un rigore: indicazioni importanti per il Torino [FOTO]

PREMIER LEAGUE – Termina in parità Wolverhampton-Manchester United, il Monday Night in Premier League. Al Molineaux la squadra di Solskjaer non va oltre l’1-1 con Pogba che sbaglia un calcio di rigore.

Primo tempo appannaggio del Manchester United. I Red Devils giocano meglio, ma non riescono a creare pericoli fino al 27′. Alla prima occasione lo United passa. Rashford pesca Martial, che dal limite dell’area piccola calcia di sinistro sul primo palo beffando Rui Patricio. Nella ripresa entra un altro Wolverhampton. I lupi cambiano decisamente marcia e sfiorano il gol al 54′: punizione di Ruben Neves che pesca la testa di Raul Jimenez, spizzata perfetta ma palla sul palo a De Gea battuto. Il gol dei Wolves è però nell’aria e arriva un minuto più tardi. Sulla battuta di un calcio d’angolo la palla arriva a Ruben Neves, che dal limite dell’area lascia partire un bellissimo destro che bacia la traversa e si infila alle spalle dell’incolpevole De Gea. Controllo al VAR per un possibile fuorigioco precedente, ma è tutto ok, è 1-1. Al 67′ Coady è ingenuo e mette giù Pogba in area di rigore. Dal dischetto va lo stesso francese, che però si fa parare il tiro da Rui Patricio. Poco dopo ci prova Daniel James, il più intraprendente dei suoi, ma la conclusione viene respinta da un difensore. All’82’ il Wolverhampton ha la grande chance per vincere la partita, ma Jonny Castro colpisce troppo debolmente di testa, facilitando la parata di De Gea. Nel finale non succede più nulla. In alto la FOTOGALLERY del match.

Wolverhampton, prossimo avversario del Torino giovedì in Europa League, che ha mostrato una buona condizione fisica e buone geometrie offensive. Più di qualche perplessità ha suscitato la difesa, con parecchi errori di concentrazione e di impostazione. Il Torino con il pressing forsennato degli attaccanti potrà mettere molto in difficoltà la difesa degli inglesi. I granata dovranno prestare particolare attenzione ai calci piazzati e al piede di Ruben Neves sia da fermo che dalla distanza.

RISULTATI 2^ GIORNATA

SABATO

Arsenal – Burnley 2-1

Aston Villa – Bournemouth 1-2

Brighton – West Ham 1-1

Everton – Watford 1-0

Norwich City – Newcastle 3-1

Southampton – Liverpool 1-2

Manchester City – Tottenham 2-2

DOMENICA

Sheffield Utd – Crystal Palace 1-0

Chelsea – Leicester 1-1

LUNEDI’

Wolverhampton – Manchester Utd 1-1

CLASSIFICA: Arsenal, Liverpool 6 punti; Bournemouth, Brighton, Everton, Manchester City, Manchester Utd, Sheffield Utd, Tottenham 4; Burnley, Norwich 3; Leicester, Wolverhampton 2; Chelsea, Crystal Palace, West Ham 1; Southampton, Watford, Aston Villa, Newcastle 0.