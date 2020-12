Nicolò Zaniolo è sfortunato nella vita professionale, fortunato in quella amorosa. Il calciatore della Roma ha dovuto fare i conti con due infortuni gravissimi e nelle ultime stagioni ha giocato pochissimo, adesso sta provando a recuperare per tornare grande protagonista. Nel frattempo continuano a circolare le voci di gossip su Madalina Ghenea. Le qualità del romanista non sono di certo in discussione, si era messo in mostra come uno dei maggiori talenti del calcio italiano. Adesso l’obiettivo è quello di tornare in campo e dimostrare tutto il valore.

La fidanzata di Zaniolo, Madalina Ghenea

Nel frattempo la vita privata regala grosse soddisfazioni. Continuano a circolare voci sulla nuova fidanzata, Madalina Ghenea. La coppia è uscita in parte allo scoperto, l’annuncio è arrivato tramite una Instagram stories della modella rumena. Tra le domande dei follower si legge: “Ti posso baciare tutto il tempo? 25h su 24”, la ragazza ha risposto così: “Te che dici?”, taggando il calciatore della Roma. Zaniolo ha risposto pubblicando la Stories sul proprio profilo e commentando con due faccine innamorate. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della fidanzata di Zaniolo.