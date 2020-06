Zarate di nuovo in Italia? Quando la moglie confessò: “Ho fantasie sessuali con Beckham, con Mauro guardiamo film porno” [FOTOGALLERY]

La Reggina è scatenata sul mercato, dopo Jeremy Menez (che a breve firmerà un triennale) sono circolate anche altre voci di calciomercato. Il nuovo nome è quello di Mauro Zarate, va specificato che il contatto tra le parti risale a circa un mese fa e quindi precedente all’incontro con l’ex Roma. L’argentino ha però temporeggiato, aspetta una chiamata dalla Serie A.

Nel 2009 Zarate ha conosciuto la bella modella Natalie Weber, diventata sua moglie nel 2011. La donna, nel corso degli anni, è salita alla ribalta, anche per alcune confessioni di coppia ‘piccanti’: “Lo dico senza problemi: ho delle fantasie sessuali con David Beckham. Mauro lo sa… lui mi dice che è un figo. Mi darebbe il permesso di andarci a letto. A Mauro darei il permesso con Celeste Cid. E’ la ragazza più bella dell’Argentina. Ma tutto rimane nella fantasia. Con Mauro guardiamo film porno, ci motiva. Il mio luogo preferito dove fare sesso è la doccia”, le rivelazioni risalenti a qualche anno fa. Per non dimenticare una foto pubblicata sui social e che attirò la gelosia dell’attaccante, con l’invito a rimuovere lo scatto. Episodio, quello, che fu definito uno scherzo dai due. In alto la FOTOGALLERY con alcuni scatti social della moglie.