Vi ricordate Zé Roberto? A 45 anni l’ex calciatore di Bayern e Real sorprende sui social [FOTOGALLERY e VIDEO]

Una carriera spesa perlopiù tra Germania e Brasile quella di Zé Roberto. Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Palmeiras, ma anche una breve parentesi spagnola al Real Madrid. Oggi 45enne, il brasiliano ha fatto impazzire i social pubblicando uno scatto del suo fisico. Nonostante si sia ritirato da quasi quattro anni, Zé Roberto continua a mantenersi in forma. Il segreto? Lo ha spiegato lui stesso poco prima di dare l’addio al calcio: “Non ho vizi. Non bevo alcolici, non fumo, mangio molto bene, dormo bene e ho la mia famiglia, che è la mia più grande sicurezza. Penso che questi siano fattori importanti che mi permettono di giocare ad alti livelli alla mia età”.

A corredo dell'immagine una significativa didascalia: "Il giorno in cui penserai di aver raggiunto il tuo pieno potenziale, non crederci! Perchè puoi andare oltre!". Ora dedica gran parte del suo tempo al bodybuilding, ma non rinuncia a corse e palestra, come dimostrano foto e video del suo profilo Instagram.