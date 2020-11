Zenit-Lazio 1-1, le pagelle di CalcioWeb: il solito Caicedo salva Simone Inzaghi [FOTO]

Zenit-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Pareggio per la Lazio nella partita di Champions League valida per la terza giornata, alla fine è stato raggiunto un risultato importantissimo per la qualificazione al prossimo turno. Lo Zenit sembrava rientrare in corsa, il pareggio nel finale ha complicato la situazione. La partita nei primi 30 minuti è bloccata, poche occasioni da una parte e dall’altra. I padroni di casa passano in vantaggio al 32′ con Erokhin su assist di Dzyuba. Nella ripresa Inzaghi si gioca le carte Cataldi e Caicedo, è proprio quest’ultimo a pareggiare ad 8 minuti dal termine, il calciatore bravo a colpire su assist di Acerbi. Nel finale gol annullato allo Zenit su clamoroso errore in disimpegno di Milinkovic. Finisce 1-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Zenit-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov 6; Karavaev 6, Lovren 6,5, Rakitskiy 5.5, Douglas Santos 6; Zirkhov 6, Barrios 5,5, Ozdoev 6; Kuzyaev 6,5, Dzyuba 6,5, Erokhin 6,5 (Dal 61′ Mostovoy 6)

Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 5.5, Hoedt 5, Acerbi 6; Marusic 6, Milinkovic Savic 6, Parolo 6, Akpa Akpro 5.5, Fares 5.5; Correa 5.5 (dall’85’ Luiz Felipe s.v.), Muriqi 6. All. Inzaghi. A disp.: Furlanetto, Alia, Luiz Felipe s.v., Pereira 6, Armini, Caicedo 7, Cataldi 6.