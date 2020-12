Nuove clamorose rivelazioni che riguardano la vita privata di Zaniolo. L’ex fidanzata del calciatore della Roma, Sara Scaperrotta è incinta: la conferma è arrivata dallo stesso calciatore che ha iniziato una nuova relazione con Madalina Ghenea. A distanza di poche ore dall’annuncio della gravidanza è arrivata un’altra clamorosa rivelazione, questa volta dalla zia di Sara in un’intervista riportata da Giornalettismo.

La confessioni della zia della ex di Zaniolo

Le rivelazioni sono veramente clamorose: “Sara, è la seconda volta che aspetta un figlio da Zaniolo. La prima risale a sette mesi fa. Poi la coppia ha scelto di interrompere la gravidanza. Non erano pronti. Ma quel gesto li ha uniti ancora di più. Chi ha insistito in questi mesi per riavere un figlio è stato lo stesso Zaniolo. Mia nipote custodisce tutti i messaggi, tutte le prove. Lo voleva a tutti i costi. Ripeteva: “Abbiamo fatto una cazzata, abbiamo fatto una cazzata”.

Poi prosegue: “Ha cancellato ogni foto, ma basta fare un giro sul web. Mia nipote è giovane con due gravidanze, psicologicamente è devastata. Poi mi chiedo: ma la sua famiglia che fine ha fatto? Nessuno ha chiamato. Ha presente il silenzio? Ecco: il silenzio totale. A lui hanno fatto cambiare casa in 15 minuti per non farsi più trovare. Temevano gli agguati? Ma per favore. Loro hanno messo Sara fuori casa, poi il giorno dopo, per far perdere le tracce, lo hanno mandato in un’altra dimora. Ora mia nipote non sa nemmeno dove vive il padre di suo figlio”.