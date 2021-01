Zoe Cristofoli pubblica le FOTO delle effusioni con Theo Hernandez [GALLERY]

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono sempre più vicini. Il calciatore è risultato positivo al Coronavirus ed è a riposo per guarire al più presto. L’esterno sta disputando una stagione veramente entusiasmante, nel suo ruolo è sicuramente il migliore in Italia ed uno dei più importanti al mondo. Si prepara per una seconda parte di stagione da protagonista, in campionato è in lotta per vincere lo scudetto, in Europa League può arrivare fino in fondo.

Le FOTO di Zoe Cristofoli e Theo Hernandez

Nel frattempo Zoe Cristofoli ha pubblicato alcuni scatti con Theo Hernandez, la coppia si bacia con passione e dimostra di essere sempre più innamorata. Gli scatti hanno fatto in poco tempo il giro del web, in pochi minuti sono stati raggiunti più di 20mila like e tanti commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.