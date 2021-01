Zoe Cristofoli è la fidanzata di Theo Hernandez, il terzino è reduce da una brutta prestazione nella partita contro la Juventus, ma può considerarsi ancora come uno dei migliori nel suo ruolo. Il Milan è pienamente in lotta per la vittoria dello scudetto e può togliersi ancora tante soddisfazioni, anche contro i bianconeri ha dimostrato di poter raggiungere l’obiettivo. Il francese si conferma un ottimo elemento e dall’inizio del campionato ha sbagliato solo la partita contro i bianconeri, avrà modo di rifarsi.

La fidanzata di Theo Hernandez, si scatena Zoe Cristofoli

Zoe Cristofoli è seguitissima sui profili social, in particolar modo su Instagram sono oltre 800mila i follower che hanno modo di apprezzare le foto sexy della modella. I suoi tatuaggi non passano inosservati, così come la forma fisica dell’influencer. Le forme sono da capogiro, lo scatto ha raggiunto oltre 80mila like in poche ore, più tantissimi commenti. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.