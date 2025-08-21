Joao Mario alla Juventus: “voglio aiutare la squadra e migliorarmi”

CalcioWeb

“Siamo pronti per iniziare il campionato”

Prime parole da giocatore della Juventus per Joao Mario, esterno portoghese classe 1999 arrivato dal Porto nello scambio che ha portato Alberto Baio Costa in Portogallo. Il nuovo innesto bianconero si è raccontato in conferenza stampa con entusiasmo, sottolineando la grande qualità dell’ambiente juventino e la sua determinazione ad affrontare al meglio la nuova avventura in Serie A.

“Mi sono trovato subito bene – ha spiegato –. L’ambientamento è stato facile perché qui c’è un club di una qualità enorme, organizzato e competitivo. Sono stati giorni di lavoro intensi, ma sento che siamo pronti per iniziare il campionato”.

Il giocatore ha anche evidenziato come i primi allenamenti abbiano rappresentato un banco di prova utile per comprendere le richieste del tecnico: “Sono contento di come mi sono inserito, mi sento parte del gruppo e voglio dare il massimo”.

Cancelo come modello: “Lo ammiro, mi ha dato tanti consigli”

Il nuovo esterno juventino ha parlato del suo modello di riferimento, un altro portoghese che a Torino ha lasciato un’ottima impressione: Joao Cancelo.

“Mi ispiro a Cancelo, lo ammiro molto – ha detto Joao Mario –. Non abbiamo parlato del mio trasferimento, ma in passato mi ha dato tanti consigli. Sono certo che sarà felice del mio arrivo alla Juventus”.

Le similitudini tra i due giocatori, entrambi dotati di tecnica e capacità di spinta sulla corsia, non sono passate inosservate. Joao Mario, infatti, ha sottolineato di voler crescere seguendo le orme del connazionale, ma allo stesso tempo di voler sviluppare una propria identità calcistica.

Le caratteristiche tecniche e la voglia di crescere

Il portoghese si è soffermato sulle proprie qualità, evidenziando i punti di forza ma anche gli aspetti su cui lavorare:

“La conduzione di palla è uno dei miei punti di forza. Quando ho la palla tra i piedi riesco a creare occasioni e superiorità. Voglio però migliorare anche in fase difensiva, perché in un campionato così intenso come la Serie A sarà fondamentale crescere sotto ogni aspetto”.

Il 25enne ha inoltre ribadito la sua mentalità votata al miglioramento continuo:

“Devo migliorarmi giorno dopo giorno, ma l’obiettivo principale resta sempre quello di aiutare la squadra. Solo attraverso il lavoro quotidiano potrò esaltare le mie qualità e ridurre i punti deboli”.

L’obiettivo nazionale e lo scambio con Baio Costa

Il trasferimento di Joao Mario alla Juventus è stato reso possibile dallo scambio con Alberto Baio Costa, approdato al Porto. Un’operazione che ha aperto nuove prospettive per entrambi:

“Alberto ha un grande potenziale e gli auguro davvero il meglio. Adesso anche lui avrà tanta pressione per vincere, ma sono sicuro che potrà fare bene. Per me invece questa è una grande occasione: voglio fare del mio meglio qui alla Juventus anche per tornare a vestire la maglia del Portogallo”.

Il desiderio di riconquistare la nazionale resta un obiettivo forte: “So che la concorrenza è altissima, ma voglio dimostrare di meritare un posto nella rosa”.

L’intesa con i compagni e il ruolo di Conceicao

Un aiuto importante nell’ambientamento lo ha dato Francisco Conceicao, suo ex compagno al Porto e già presente nello spogliatoio juventino:

“Chico mi ha aiutato molto, ma devo dire che tutti i compagni mi hanno accolto nel migliore dei modi. Ho legato bene con il gruppo, sia fuori dal campo che in allenamento. Questo è importante per migliorare l’intesa e arrivare pronti alle prime partite”.

Il portoghese conclude con uno sguardo al futuro immediato: