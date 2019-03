Udinese, Tudor si ripresenta: “Si fa bene solo se tutti remano dalla stessa parte”

Nella giornata di ieri, l’Udinese ha esonerato il tecnico Davide Nicola. Al suo posto, Igor Tudor, che torna in Friuli dopo aver condotto i bianconeri alla salvezza lo scorso anno. L’ex difensore è il terzo allenatore a sedere sulla panchina dell’Udinese in questa stagione.

Questa mattina, la conferenza stampa di presentazione, con il Direttore Generale Franco Collavino e il Responsabile dell’area tecnica Daniele Pradé a prendere la parola per primi ringraziando Nicola e spiegando la scelta dell’esonero e la chiamata di Tudor: “Igor conosce l’ambiente, ed è un grintoso. Non è stato facile parlare con Nicola, ma avevamo bisogno di un segnale, di una svolta. Il contratto di Tudor scadrà a giugno 2019“.

Ed ecco il neo tecnico: “Farò di tutto per non deludere la società e i tifosi dell’Udinese. La mia esperienza mi dice che si fa bene solo se tutti remano dalla stessa parte. La situazione non è facile ma dobbiamo vivere ogni momento come una sfida e dare sempre il 100%. Voglio parlare con i fatti: tutti devono mettere le proprie qualità al servizio della squadra e dare il massimo, solo così ci si salva. Ogni allenatore porta le sue idee, la sua mentalità. Tra oggi e domani completerò il mio staff e inizieremo a lavorare al massimo. In questo lavoro si impara sempre e bisogna farlo in fretta. L’anno scorso secondo me la situazione era più complicata di quella di quest’anno perché mancava meno tempo e la squadra veniva da 11 sconfitte consecutive. Ora c’è più tempo ma a me non cambia niente”

“Il modulo? Ci sono diversi modi di interpretare i singoli moduli: ad esempio il 3-5-2 puoi interpretarlo con gli esterni che fanno i terzini oppure le ali. Sono due approcci differenti. A me piace fare un gioco che parte dai difensori ma senza prendersi troppi rischi, voglio una squadra tosta, compatta, aggressiva, determinata e che prende pochi gol”. Sulla quota salvezza: “Non so a quanti punti è fissata e al momento non mi interessa, voglio che la mia squadra metta in campo la mentalità giusta. Solo così si raggiungono gli obiettivi“.