Palermo, bilanci falsi: chiuse indagini per altri 7 indagati [NOMI E DETTAGLI]

Dopo avere ottenuto il giudizio immediato per Maurizio Zamparini, la procura di Palermo ha concluso le indagini per altri sette tra ex dirigenti, sindaci e consulenti del Palermo Calcio, che ora rischiano il processo: fra di loro l’ex presidente Giovanni Giammarva. I pm del pool coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Salvatore De Luca hanno ritenuto che non vi fossero le condizioni di urgenza che ci sono per Zamparini, che si trova agli arresti domiciliari nella sua casa di Aiello del Friuli (Udine), e hanno seguito le vie ordinarie. I due processi (quello contro l’ex patron del club rosanero è stato fissato per il 2 luglio) potrebbero comunque essere eventualmente riuniti. L’avviso di conclusione delle indagini, atto che in genere precede proprio la richiesta di rinvio a giudizio, riguarda Giammarva, 60 anni, e gli altri due palermitani Antonio Lo Mauro, di 53 anni, e Andrea Favatella, di 42, con Alessandra Bonometti, 55 anni, di Gallarate (Varese), segretaria del gruppo imprenditoriale che fa capo a Zamparini.

Indagati pure il commercialista Anastasio Morosi, di 79 anni, di Cardano al Campo (Varese), Enzo Caimi, di 77, originario di Arluno (Varese), e il veneziano Michele Vendrame, di 65 anni. I reati contestati sono in concorso con Zamparini e riguardano i falsi nei bilanci 2014, 2015 e 2016 e le false comunicazioni alla Covisoc, commissione di vigilanza sulle società calcistiche professionistiche. I magistrati hanno deciso di procedere solo per le contestazioni che la Cassazione ha avallato, con la decisione del 24 gennaio scorso che ha confermato i domiciliari per Zamparini.