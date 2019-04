Lazio, le ultime dall’allenamento: test contro la Primavera, da valutare Radu

La Lazio ha fatto rientro in nottata a Roma, dopo la sconfitta di ieri sera con la Spal allo stadio Mazza. Questo pomeriggio è andata subito in scena la ripresa degli allenamenti nel centro sportivo di Formello, una seduta di scarico che ha visto coinvolti i giocatori non impiegati contro i ferraresi e quelli subentrati nel secondo tempo.

I biancocelesti hanno svolto un test amichevole contro la Primavera del tecnico Valter Bonacina, terminato 1-0 per il gruppo di Simone Inzaghi grazie al gol di Scaffidi, baby prestato alla squadra dei grandi. Ancora lavoro differenziato per Radu, che però dovrebbe riuscire a smaltire la contusione alla caviglia in vista del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo, in scena domenica alle 18 allo stadio Olimpico. Nei prossimi due giorni, il difensore proverà ad alzare i ritmi per mettersi a disposizione di Inzaghi.