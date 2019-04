Atalanta, Gasperini: “Finale è traguardo ambito. Giocheremo anche per Mino Favini”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani allo stadio Azzurri d’Italia tra i bergamaschi e la Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport.

“Occorre dimenticare la preziosa vittoria in campionato col Napoli per concentrarci solamente sul ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina. Rispetto al 3-3 dell’andata sulla panchina toscana non c’e’ piu’ Pioli, ma Montella. Si tratta di un avversario di qualita’ e per avere la meglio dovremo mettere in campo ogni energia. Per noi raggiungere la finale di Roma rappresenta un traguardo molto ambito. Giocheremo anche per lo scomparso Mino Favini che ha retto il settore giovanile nerazzurro per oltre 25 anni“.