Bologna-Empoli 3-1, le pagelle di CalcioWeb: bene Soriano e Orsolini, delude Caputo[FOTO]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Pagelle Bologna-Empoli – Si è concluso il primo anticipo della 34^giornata di Serie A. Il Bologna batte in rimonta l’Empoli per 3-1 con i gol di Soriano, Orsolini e Sansone, dopo l’iniziale vantaggio di Pajac. I voti della redazione di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY del match.

Bologna-Empoli, le pagelle di CalcioWeb

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5; Mbaye 5.5, Danilo 6, Lyanco 6, Dijks 6.5; Pulgar 6 (dal 79′ Poli 6), Dzemaili 5.5; Orsolini 7, Soriano 7 (93′ Krejci sv), Sansone 7; Palacio 6.5 (72′ Santander 6).

EMPOLI (3-5-2): Dragowski 6; Veseli 5.5, Rasmussen 6 (86′ Mchelidze sv), Nikolau 6; Di Lorenzo 5.5, Traoré 6, Bennacer 6, Krunic 6, Pajac 7 (82′ Pasqual sv); Farias 5 (67′ Acquah 5.5); Caputo 5.