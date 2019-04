Calcio Femminile: uno spettacolo che merita attenzione: quattro delle cinque calciatrici targate Sport Man in Nazionale [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Nazionale Calcio Femminile Under 19 agli Europei in svolgimento – Continua l’avventura delle Azzurre degli Europei Under 19 di Scozia 2019. Nel Gruppo 6 l’Italia ha messo a referto una vittoria e una sconfitta. La prima per 1-0 contro la Turchia (4 aprile), la seconda per 0-2 a favore della competitiva Inghilterra (oggi, 9 aprile). Nella rosa sono presenti ben quattro delle cinque giocatrici rappresentate da Sport Man, l’agenzia che valorizza l’immagine di atleti e sportivi, del manager Alessio Sundas.

Le ragazze vincenti – La guida della difesa della Nazionale italiana Vanessa Panzeri, classe 2000 e tesserata con la Juventus come la coetanea, compagna di club e di nazionale, la centrocampista Valentina Puglisi. Roberta Aprile, classe 2000 del Bari e portiere delle Azzurre. Mia Bellucci, classe 1997, centrocampista del Milan e della nazionale under 19 hanno scelto proprio la Sport Man. Così come anche Michela Franco, classe 1993 e difensore della Juventus.

L’importanza crescente di un movimento – È indubbio che il movimento del Calcio femminile si stia sviluppando in maniera esponenziale. Grazie anche ad una rappresentativa molto valida nella Nazionale femminile senior, che parteciperà ai Mondiali di Francia 2019, risultando tra le più competitive. Il pubblico si sta appassionando e non è solo composto da ragazze che hanno voglia di giocare o seguire i sogni legati ad un pallone solo come tifose. Anche il mondo maschile sta accettando queste calciatrici, tanto che lo scorso anno è stato conferito il primo Pallone d’Oro ad una giocatrice. In Italia sempre più sponsor si stanno interessando al movimento e anche i grandi Club (Juventus, Milan, Inter e Fiorentina) si stanno aprendo al settore femminile, introducendo pari dignità con il maschile. Il vanto di queste giocatrici, infine, arriva anche dal non essere completamente professioniste, di studiare, vista anche la giovane età. Ecco allora l’importanza di avere qualcuno che curi sponsor e immagine, per sfatare luoghi comuni e pregiudizi, oltre che essere considerate vere e proprie professioniste.

Che cosa fa Sport Man – La Sport Man cerca per le cinque atlete, sponsor pronti ad investire nel calcio femminile che in Italia, come detto, sta diventando sempre più importante e redditizio. Con queste preparatissime e talentuose calciatrici, Alessio Sundas, uno dei primi a credere nel movimento del Calcio femminile, sta ampliando il suo orizzonte sportivo. Il manager toscano contatterà i brand più importanti per trovare gli sponsor pronti ad investire su di loro. Questo accordo arriva dopo l’importante sfida scudetto tra Juventus e Fiorentina dello scorso 24 marzo in un Allianz Stadium quasi esaurito, con circa 40 mila persone. Conferme anche dagli ascolti televisivi, con il 2,65% di share e il record per la partita di calcio femminile più seguita di sempre.

Proprio Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha dichiarato in merito: “La Federazione ha il dovere di valorizzare questo prodotto” e Alessio Sundas è pronto a dare una concreta mano a riguardo con la ricerca sponsor nel settore femminile. Se ci sono calciatrice che voglio essere seguite per trovare squadra, il manager toscano è pronto per una consulenza.