Cessione Sampdoria, la contromossa del presidente Ferrero

CESSIONE SAMPDORIA – La Sampdoria si prepara a scendere in campo per la gara di campionato contro la Lazio, il club blucerchiato ha intenzione di finire al meglio la stagione. Ma il pensiero è rivolto anche e soprattutto al futuro, in particolar modo alla cessione nel club. Il presidente Ferrero ha confermato la volontà di valutare un’eventuale cessione del club ma nelle ultime settimane non è cambiato molto. Per questo motivo il numero uno del club continua a lavorare su altri fronti, secondo quanto riporta la ‘Rosea’ pensa agli impianti del nuovo “Mugnaini” di Bogliasco e sulla ristrutturazione del Ferraris. Nel primo caso continuano i lavori per la realizzazione della palazzina che ospiterà gli spogliatoi della prima squadra, superati alcuni problemi dal punto di vista tecnico. Sul fronte stadio Genoa e Sampdoria hanno presentato il progetto di ristrutturazione dell’impianto, l’intenzione è quella di intervenire in tutti i settori, negli spogliatoi e realizzare in tribuna alcuni skybox per gli sponsor.