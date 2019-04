Classifica marcatori Serie A, Zapata sale a 21 e accorcia sulla vetta

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A – E’ appena andata in archivio l’ultima giornata di Serie A, l’Atalanta ha sbancato Napoli conquistando un pesantissimo successo in chiave Champions League. In classifica marcatori, si muove poco in vetta: il solo Zapata segna in alto accorciando su Quagliarella, che guida ancora a 22.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

22 RETI: Quagliarella (7 rig) (Sampdoria)

21 RETI: Zapata (1 rig) (Atalanta); Piatek (2 rig) (13 Genoa) (Milan)

19 RETI: Ronaldo (5 rig) (Juventus)

17 RETI: Milik (Napoli)

15 RETI: Caputo (4 rig) (Empoli)

14 RETI: Immobile (4 rig) (Lazio); Petagna (5 rig) (Spal)

12 RETI: Pavoletti (Cagliari); Mertens (1 rig) (Napoli); Belotti (4 rig) (Torino)

11 RETI: Ilicic (Atalanta)

10 RETI: Icardi (4 rig) (Inter); Gervinho (Parma); El Shaarawy (Roma)

9 RETI: Insigne (Napoli); Defrel (Sampdoria); De Paul (3 rig) (Udinese)

8 RETI: Mandzukic (Juventus); Inglese (2 rig) (Parma); Dzeko (Roma)

7 RETI: Joao Pedro (2 rig) (Cagliari); Benassi (Fiorentina); Perisic (2 rig) (Inter); Kolarov (3 rig) (Roma); Babacar (2 rig) (Sassuolo)

6 RETI: Gomez (Atalanta); Pulgar (5 rig), Santander (Bologna); Stepinski (Chievo); Chiesa, Muriel, Simeone (Fiorentina); Ciano (2 rig) (Frosinone); Martinez (Inter); Kean (Juventus); Caicedo (1 rig) (Lazio); Higuain (Milan); Berardi (1 rig) (Sassuolo)

5 RETI: Hateboer, Mancini (Atalanta); Orsolini (Bologna); Farias (3 Cagliari), Krunic (Empoli); Veretout (5 rig) (Fiorentina); Ciofani (1 rig), Pinamonti (Frosinone); Gagliardini (Inter); Dybala (1 rig) (Juventus); Suso, Kessie (2 rig) (Milan); Zielinski (Napoli); Caprari (Sampdoria); Antenucci (1 rig), Kurtic (Spal); Lasagna (Udinese)

4 RETI: Pellissier (1 rig) (Chievo); Kouame’ (Genoa); Keita, Nainggolan, Politano (Inter); Emre Can (1 rig) (Juventus); Lulic, Milinkovic Savic (Lazio); Castillejo (Milan); Bruno Alves (Parma); Cristante, Fazio, Perotti (3 rig), Zaniolo (Roma); Gabbiadini, Ramirez (Sampdoria); Boateng (2 rig), Duncan (Sassuolo); Baselli, Iago Falque, Izzo (Torino); Pussetto (Udinese)