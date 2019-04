Coppa Italia, esodo dei tifosi della Lazio a Milano: preoccupazione dopo il caso Bakayoko

Cresce l’attesa ma anche la preoccupazione: esodo dei tifosi della Lazio a Milano. Oltre 3 mila biglietti venduti, possibili problemi di ordine pubblico dopo il caso Bakayoko. Milan-Lazio si preannuncia gara infuocata. Il match vale un’intera stagione per i biancocelesti di Simone Inzaghi dopo il ko interno con il Chievo. La quota di tagliandi staccati ha già ampiamente superato le 3.000 unità e c’è ancora tempo 48 ore per esaurire l’intero settore ospiti situato nel terzo anello verde di San Siro. Milan-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia, è in programma mercoledì alle 20,45.