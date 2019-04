Finale Coppa Italia, il programma completo: orari, sorteggio, biglietti [DETTAGLI]

La Lega Serie A ha reso noto il programma della finale di Coppa Italia, che si svolgerà all’Olimpico il 15 maggio.

La gara per l’aggiudicazione della TIM Cup 2018/2019, in programma allo Stadio “Olimpico” di Roma mercoledì Stadio “Olimpico” di Roma mercoledì mercoledì 15 maggio 2019 con inizio alle ore con inizio alle ore 20.45 è organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti , Serie A.

1) Sorteggio pro forma pro forma

Visto l’esito delle gare di Semifinale e per effetto del sorteggio, effettuato ai sensi dell’articolo 3.9 del Regolamento della competizione per determinare pro forma la società di casa, la gara di Finale della TIM Cup 2018/2019 è ATALANTA– LAZIO.

2) Televisione Televisione evisione

La gara sarà trasmessa in diretta su RAI UNO.

3) Biglietti e prezzi Biglietti e prezzi

Le categorie e i prezzi dei biglietti sono i seguenti:

CATEGORIE INTERO RIDOTTO UNDER 16

(NATI DOPO L’ 1.1.2003)

TRIBUNA [Monte Mario e Tevere] TRIBUNA [Monte Mario e Tevere] € 130.00

DISTINTI DISTINTI € 50.00

CURVE € 35.00

NON DEAMBULANTI E INVALIDI AL 100% NON DEAMBULANTI E INVALIDI AL 100% VALIDI AL 100%

CON ACCOMPAGNATORE CON ACCOMPAGNATORE € 50.00 € 50.00 € 50.00

INVALIDI DI GUERRA INVALIDI DI GUERRA GRATUITO GRATUITO GRATUITO

Ai sostenitori dell’Atalanta sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud (ingressi 18/21), Distinti Sud (ingressi 22/24 e 15/17) e Tribuna Monte Mario

Ai sostenitori della Lazio sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord (ingressi 46/49), Distinti Nord (ingressi 50/52 e 43/45) e Tribuna Tevere.

Tutti i titoli di accesso sono Tutti i titoli di accesso sono sso sono non cedibili non cedibili non cedibili.

I biglietti saranno posti in vendita a partire dalle ore 12.00 di ore 12.00 di ore 12.00 di lunedì 29 aprile 2019.

La vendita sarà divisa in tre fasi: (i) una prima fase, in prelazione agli abbonati; (ii) una seconda in prelazione ai tifosi delle due squadre aderenti alle diverse iniziative di fidelizzazione; (iii) una terza, in vendita libera, per i biglietti che dovessero

residuare dopo le prime due fasi. Nello specifico:

– Dalle ore 12.00 del 2 Dalle ore 12.00 del 29aprile2019, fino alle ore 10.00 del 3 maggio fino alle ore 10.00 del 3 maggio fino alle ore 10.00 del 3 maggio in prelazione prelazione agli abbonati delle due Società. agli abbonati delle due Società. agli abbonati delle due Società.

– Gli abbonati di Atalanta e Lazio potranno acquistare i biglietti su tutta la rete vendita LisTicket abilitata alla vendita di biglietti per eventi calcistici, indicata sul sito sport.ticketone.it, presentando il titolo digitale su cui è caricato l’abbonamento e il relativo segnaposto, oppure attraverso il call center o tramite web. I titoli di ingresso saranno caricati su supporto digitale con rilascio contestuale del segnaposto. Eventuali punti speciali abilitati alla

vendita saranno indicati sul sito ufficiale delle società.

– I tifosi dell’Atalanta in possesso di abbonamento ma senza fidelity card, potranno acquistare i biglietti attraverso il Dipartimento dei Tifosi gestito direttamente da Atalanta BC esclusivamente presso il punto vendita di cui

alla nota 1.

ACCREDITI STAMPA, TV E FOTOGRAFI ACCREDITI STAMPA, TV E FOTOGRAFI

La Lega Nazionale Professionisti Serie A, organizzatrice dell’evento, è l’unico soggetto autorizzato ad emettere tagliandi di accredito per accedere allo Stadio Olimpico.

Gli accrediti verranno rilasciati con le seguenti modalità:

a) Accrediti stampa Accrediti stampa

Le richieste dovranno pervenire da lunedì 29 aprile lunedì 29 aprile lunedì 29 aprile 2019 e tassativamente entro e tassativamente entro e non oltre le ore 1 e non oltre le ore 1 non oltre le ore 12.00 di martedì 7 maggio 2019.

Suddetto termine è da intendersi tassativo. Le richieste di accreditamento dovranno essere effettuate unicamente tramite il

portale dedicato “MEDIA ACCREDITATION TIM CUP FINALE 2019” sulla homepage del sito della Lega Serie A (www.legaseriea.it). Una volta entrato nel portale il richiedente dovrà necessariamente compilare tutti i dati come previsto dal modulo di accreditamento digitale. Anche i titolari delle tessere CONI Stampa ere CONI Stampa ere CONI Stampa dovranno seguire il medesimo iter.

La richiesta di accesso alla mixed zone dovrà essere espressamente indicata nel modulo digitale di richiesta di accredito.

Il numero dei posti a disposizione è limitato e Lega Serie A si riserva di allocarli secondo le proprie priorità.

L’Ufficio Stampa della Lega Serie A rimane a disposizione

per ulteriori chiarimenti.

b) Accrediti emittenti televisive e radiofoniche b) Accrediti emittenti televisive e radiofoniche

Le richieste dovranno pervenire da lunedì 29 aprile lunedì 29 aprile lunedì 29 aprile 2019 e tassativamente entro e tassativamente entro e non oltre le ore 12 e non oltre le ore 12.00 di martedì 7 maggio 2019. Suddetto termine è da intendersi tassativo. Alle emittenti televisive e radiofoniche sarà concesso l’accredito secondo le previsioni del Regolamento per l’esercizio della cronaca audiovisiva e del Regolamento per l’esercizio della cronaca radiofonica, emanati dall’AGCOM per la corrente stagione sportiva. Le richieste di accreditamento dovranno essere effettuate unicamente tramite il portale dedicato “MEDIA ACCREDITATION TIM CUP FINALE 2019” sulla homepage del sito della Lega Serie A. Una volta entrato nel portale il richiedente dovrà necessariamente compilare tutti i dati come previsto dal modulo di accreditamento digitale, incluso il numero di autorizzazione Lega valido per la corrente stagione sportiva.

La richiesta di accesso alla mixed zone dovrà essere espressamente indicata nel modulo digitale la mail di richiesta di accredito. Il numero dei posti a disposizione è limitato e Lega Serie A si riserva di allocarli secondo le proprie priorità.

c) Accrediti fotografi c) Accrediti fotografi

Le richieste dovranno pervenire da lunedì 29 aprile lunedì 29 aprile lunedì 29 aprile 2019 e tassativamente entro e tassativamente entro e non oltre le ore 12 e non oltre le ore 12.00 di martedì 7 martedì maggio 2019. Suddetto termine è da intendersi tassativo. Le richieste di accreditamento dovranno essere effettuate unicamente tramite il portale dedicato “MEDIA ACCREDITATION TIM CUP FINALE 2019” sulla homepage del sito della Lega Serie A. Una volta entrato nel portale il richiedente dovrà necessariamente compilare tutti i dati come previsto dal

modulo di accreditamento digitale, incluso il numero di autorizzazione Lega valido per la corrente stagione sportiva.

Il numero dei posti a disposizione è limitato e Lega Serie A si riserva di allocarli secondo le proprie priorità. Ai fotografi sarà concesso l’accredito secondo le previsioni del Regolamento per

l’accesso dei fotografi alle competizioni ufficiali emanato dalla Lega Serie A per la corrente stagione sportiva.

Le Tessere CONI e FIGC non Le Tessere CONI e FIGC non di Tribuna d’Onore non consentiranno l’accesso di Tribuna d’Onore non consentiranno l’accesso a questa gara. a questa gara. questa gara. Le modalità per il ritiro di questi accrediti saranno comunicate successivamente. successivamente.

IL PRESIDENTE

Gaetano Miccichè