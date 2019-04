Nainggolan+Perisic+Vecino, l’Inter vince in trasferta e consolida il terzo posto: per il Frosinone adesso si fa durissima [FOTO]

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Frosinone-Inter – E’ andato in scena l’ultimo match della domenica valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Frosinone e Inter, importante scatto per la squadra di Luciano Spalletti che si avvicina sempre di più alla qualificazione alla prossima Champions League e come terza in classifica. Partita più difficile del previsto per i nerazzurri e qualche rischio nel finale, alla fine finisce sul risultato di 1-3, apre le marcature Nainggolan, poi ci pensa Perisic su calcio di rigore a raddoppiare su calcio di rigore. Per il Frosinone accorcia le distanze Cassata ma non basta a raggiungere il pareggio, nel finale la chiude Vecino. Inter a quota 60 punti e che rimane a + 5 sul Milan e che allunga sulla Lazio. In alto la fotogallery con le immagini del match.

Fischio finale, finisce 1-3, preziosa vittoria per l’Inter.

93′ – GOL VECINO, L’INTER CHIUDE DEFINITIVAMENTE I CONTI.

86′ – Grande occasione per l’Inter, Icardi non è lucido.

77′ – Adesso attacca l’Inter alla ricerca del tris.

68′ – Grande punizione di Ciano e Frosinone vicino al pareggio.

66′ – Adesso è un’altra partita, il Frosinone continua ad attaccate.

61′ – GOL CASSATA CON UN TIRO DA LONTANO, IL FROSINONE LA RIAPRE.

50′ – Ci prova Chibsah, tiro altissimo del calciatore del Frosinone.

45′ – Si va all’intervallo, 0-2 il risultato.

40′ – Miracolo di Sportiello su Politano, rerazzurri vicini al tris.

36′ – GOL PERISIC, RADDOPPIO INTER SU CALCIO DI RIGORE.

34′ – Inter ancora in attacco, il Frosinone non riesce a reagire.

23′ – Prima occasione del Frosinone con Paganini che però non è lucido.

18′ – GOL NAINGGOLAN, LA SBLOCCA IL BELGA DI TESTA.

9′ – Partita ancora bloccata, le due squadre si studiano.

1′ – PARTITI!

Frosinone-Inter, le formazioni

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Ariaudo, Goldaniga, Capuano; Paganini, Chibsah, Valzania, Cassata, Beghetto, Ciano; Ciofani, Pinamonti. All. Baroni

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti