Ibrahimovic ad un bambino: “Sei nervoso? Impossibile perché…” [VIDEO]

Il fuoriclasse svedese, Zlatan Ibrahimovic, si è reso protagonista di un divertente siparietto insieme ad un bambino prima della partita dei LA Galaxy contro Houston, vinta per 2-1, in cui Ibra ha segnato il rigore del vantaggio. Immagini che stanno facendo il giro del mondo, in cui il bambino dice di essere nervoso; in basso il VIDEO della risposta di Ibrahimovic.