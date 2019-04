Spettacolo a San Siro, Milan-Lazio sfida Champions: la prima volta 90 anni fa

Quello di domani sarà uno scontro diretto da non fallire nell’entusiasmante corsa Champions di questo finale di stagione. Alle 20.30 Milan e Lazio si affronteranno a San Siro per una fondamentale gara valida per la 32^ giornata di Serie A. Lo storico delle sfide tra le due squadre in massima serie vede 151 partite giocate di cui 64 vinte dal Milan, 28 dalla Lazio e 59 pareggi.

La prima partita disputata tra le due squadre in Serie A risale al 24 novembre 1929, esattamente 90 anni fa, quando il Milan si impose per 2 a 1 grazie alla doppietta di Giuseppe Santagostino messa a segno nei primi sei minuti del match. La prima vittoria della Lazio è arrivata invece l’anno dopo, il 19 ottobre 1930, quando si impose per 0 a 1 grazie alla rete di Pietro Pastore. La Lazio non batte il Milan da due anni, quando sconfisse gli avversari all’Olimpico per 4 a 1 con il gol di Luis Alberto e la clamorosa tripletta di Immobile.