Nesta: “Milan-Lazio? Hanno vinto i più forti. Gattuso sta facendo benissimo. Conte alla Roma? Difficile”

L’allenatore del Perugia, Alessandro Nesta, ha detto la sua all’ANSA su Milan-Lazio. Il difensore, doppio ex, ha sottolineato: “Sono contento che i biancocelesti si siano qualificati per la finale di Coppa Italia. La partita è stata vinta dalla squadra più forte con i giocatori più forti“. “Simone Inzaghi – ha sottolineato Nesta – è un bravo allenatore che lavora bene, in linea generale se ottieni buoni risultati il primo anno può essere un caso ma anche nel calcio la cosa difficile è sapersi confermarsi a certi livelli“. Il tecnico degli umbri ha quindi parlato delle “grandi capacità” della Lazio di scoprire calciatori di talento: “Correa e Milinkovic Savic, innanzitutto, avrebbe potuto acquistarli qualunque squadra ma sono arrivati a Formello“. “Tare e Lotito – ha proseguito – hanno messo a posto la società che ora può dire di avere un patrimonio importante“. E il Milan? “I rossoneri – ha detto Nesta, che ha indossato per dieci anni la maglia rossonera vincendo due Champions League – sono sempre alla ricerca di qualcosa. Gattuso sta facendo non bene, benissimo“. Nesta ha parlato però anche di altro. In particolare dell’ipotesi Antonio Conte per la panchina della Roma. “E’ un’operazione difficile – ha sostenuto – in quanto molto onerosa per lo stipendio dell’allenatore e gli ingaggi alti di numerosi calciatori che il tecnico vorrebbe portarsi dietro. Conte, come noto – ha concluso Nesta -, è un manager che non accetta compromessi“.