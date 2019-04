Nuova maglia Juve, Tacconi: “sembra del Palio di Siena”

“La maglia della Juventus senza le strisce verticali bianconere nella prossima stagione? Ho letto la notizia, spero che sia la terza o la quarta divisa, sembra una maglia del Palio di Siena. Io non l’avrei cambiata ma sono dettagli, la storia è quella. Molti tifosi non sono d’accordo su questa modifica”. Sono le dichiarazioni dell’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi all’Adnkronos sulle voci riguardanti la divisa bianconera per la prossima stagione. “Sono dettagli, l’importante è che la Juventus vinca, la storia però ci dice che la maglia è a strisce, poi però ognuno fa quello che vuole. E’ normale che i tifosi ci tengano a queste cose, le strisce sono quelle che rendono la maglia bianconera riconoscibile in tutto il mondo”, conclude.