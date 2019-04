Torna il “Panini Tour Up! 2019”, la tappa di Gaeta

Torna il “Panini Tour Up! 2019” al ‘Festival dei Giovani’ di Gaeta, si tratta della quarta edizione che si svolgerà a Piazza della Libertà da domani 3 aprile fino al 5, si tratta del lancio della collezione “Calciatori 2018-2019”. Confermata la partnership strategica con il gruppo Intesa Sanpaolo, tanti appassionati potranno darsi appuntamento per scambiarsi le figurine e misurandosi anche con giochi, il villaggio accoglierà tutti i collezionisti mercoledi’ 3 e giovedi’ 4 aprile dalle 9.00 alle 18.30 mentre venerdì 5 aprile dalle 9.00 alle 17.00, in palio lo starter pack di Topolino, zainetti, portachiavi e tante bustine di figurine, sarà possibile anche scattare una foto ricordo. Sarà possibile seguire le varie tappe del “Panini Tour Up! 2019” sul sito internet www.calciatoripanini.it, la pagina Facebook “Calciatori Panini”, il canale YouTube della collezione oltre al feed Twitter ed al profilo Instagram “Figurine Panini”.

“Siamo lieti di portare il Panini Tour Up! all’interno delle attivita’ del Festival dei Giovani’, momenti di un percorso che ci vedra’ toccare alla fine oltre 30 citta’ italiane per incontrare decine di migliaia di appassionati delle figurine ‘Calciatori’ di tutte le eta'”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. “Questa nuova edizione della nostra grande iniziativa itinerante risulta, grazie anche alla rinnovata partnership con il gruppo Intesa Sanpaolo, la piu’ ricca di sempre in termini di attivita’, fornendo ai collezionisti Panini un’offerta di intrattenimento ancora piu’ coinvolgente con le Filiali del Gruppo che si trasformano per un giorno nel punto d’incontro per tutti i collezionisti Panini e nel terreno di sfida dei giochi delle ‘Figuriniadi’ e di tante altre iniziative in grado di divertire tutta la famiglia. “Anche quest’anno il Panini Tour Up! ci offre la possibilita’ di far conoscere la nostra banca ai ragazzi e alle loro famiglie in un’occasione di gioco e divertimento” – ha sottolineato Pierluigi Monceri, direttore regionale Lazio, Sardegna e Sicilia Intesa Sanpaolo.

La collezione “Calciatori 2018-2019” comprende quest’anno 734 figurine di grande formato su calciatori di squadre di Serie A TIM e Serie B BKT, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. Le novità riguardano i mini-statini sul retro delle figurine dei giocatori della Serie A TIM e dalla sezione speciale “FIGC 120”, in omaggio al 120° anniversario della Federazione, con le figurine dedicate alla Nazionale femminile e alla Nazionale Under 21. Confermate le sezioni “Calciomercato – L’Originale”, in collaborazione con il noto programma di Sky Sport HD, “Figurine in carriera” e “Film del Campionato”, si tratta di figurine extra dedicate ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione e distribuite in omaggio in allegato a “SportWeek” e a “La Gazzetta dello Sport”.