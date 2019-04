Probabili formazioni Milan-Lazio, le scelte dei due allenatori: pochi dubbi per la semifinale

Probabili formazioni Milan-Lazio – Dopo la giornata valida per il campionato di Serie A si torna subito in campo per le due semifinali di Coppa Italia, interessante match quello tra Milan e Lazio. Momento difficile per la squadra di Simone Inzaghi, nell’ultimo match clamorosa sconfitta davanti al pubblico amico contro il Chievo che ha complicato i piani per la qualificazione in Champions League. In lotta per lo stesso obiettivo anche la squadra di Gattuso, i rossoneri sono stati beffati nel match contro il Parma ma l’obiettivo quarto posto è ancora alla portata. Ma adesso bisogna pensare al ritorno della semifinale di Coppa Italia, le scelte dei due allenatori.

Probabili formazioni Milan-Lazio

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disposizione: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Abate, Caldara, Conti, Laxalt, C. Zapata, Bertolacci, Biglia, Borini, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Durmisi, Marusic, Patric, Wallace, Badelj, Cataldi, Jordao, Parolo, Neto, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi.