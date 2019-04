Top 11 Serie A, 31^ giornata: la formazione ideale di CalcioWeb [FOTO]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Prosegue il nostro appuntamento con la Top 11 di CalcioWeb. I migliori della giornata appena andata in archivio, inseriti all’interno della formazione ideale sulla base di prestazioni, gol, giocate decisive. Il 31° turno si è concluso ieri sera con la vittoria del Bologna sul Chievo, fondamentale per i rossoblu in chiave salvezza. In alto la FOTOGALLERY con i migliori di giornata.