Udinese, Tudor annuncia il turnover contro la Lazio

“Guardiamo con fiducia al futuro”. Sono le dichiarazioni del tecnico dell’Udinese, Igor Tudor, nella conferenza stampa alla vigilia del recupero della gara di campionato con la Lazio. “Andremo a giocare con una squadra in lotta per la Champions, una squadra che gioca un Calcio che mi piace. Per noi e’ importante confermare quanto fatto di buono, avere la voglia di fare gol”. Poi l’annuncio di “qualche cambiamento di formazione, anche perche’ arriva pochi giorni dopo la sfida precedente. Dobbiamo vivere questo recupero come un’opportunita'”. Assente l’attaccante Pussetto: “Ha ancora problemi al ginocchio, non ci sara’ con la Lazio ma dovrebbe rientrare a disposizione per la sfida di sabato con il Sassuolo”.