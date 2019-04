No votes yet.

La competizione, in programma in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la utilizzerà però soltanto dai quarti in poi: le difficoltà logistiche hanno costretto gli organizzatori a farne a meno durante la fase a gironi.

Sempre più tecnologia, sempre più Var . L’utilizzo dell’aiuto video per arbitri, cominciato dalla Serie A ed allargatosi a Mondiali e Champions League, non vuole più fermare i suoi confini. Secondo l’Equipe, anche la prossima Coppa d’Africa ne beneficerà.

