L’Inter e Skriniar ancora insieme, arriva il rinnovo: “Ho rotto con l’agente, ho firmato personalmente”

L’Inter e Skriniar ancora insieme, il difensore ha rinnovato il contratto con i nerazzurri attraverso un accordo fino al 2023. In un comunicato pubblicato sul sito si legge: “Insieme. Perché, insieme, siamo più forti. Milan Skriniar e l’Inter hanno gli stessi orizzonti. Ed è per questo che FC Internazionale Milano ha prolungato il contratto del difensore slovacco fino al 30 giugno 2023. Avanti insieme, pronti per le prossime battaglie!“.

Ecco invece, ai microfoni di Sky, il commento del difensore: “E’ un bel traguardo, sono molto contento e orgoglioso di poter vestire questa maglia per tanti anni. Ho firmato personalmente, ho rotto col mio agente. Ora vogliamo vincere a Napoli, ci manca una vittoria per la Champions e poi possiamo stare tranquilli, anche se in Serie A non ci sono partite facili. Il gap con la Juve? Dobbiamo pedalare al 100%, fare un salto di qualità e arrivare il più in alto possibile“.