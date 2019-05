Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“, 17 maggio 1953 viene inaugurato lo Stadio Olimpico di Roma. Una struttura bianca, come bianchi sono i colombi liberati quel giorno nel cielo. La prima partita ospitata per l’occasione è quella tra la Nazionale Italiana e l’Ungheria di Ferenc Puskas (0-3). La struttura inizialmente progettata si chiamava Stadio dei Cipressi. Negli anni di Mussolini si voleva creare un area di aggregazione e raduno, non solo un impianto sportivo. I lavori furono interrotti all’entrata in Guerra dell’Italia. Dopo l’inaugurazione, lo Stadio Olimpico è diventato teatro delle partite casalinghe di Roma e Lazio, colorandosi talvolta di giallorosso, talvolta di biancoceleste. Ma l’Olimpico non è stato teatro solo di partite di calcio: dalle Olimpiadi del ’60 ai Mondiali di atletica del 1987 fino alle partite della Nazionale di Rugby e ai concerti sono tantissimi gli eventi sportivi e culturali che hanno trasformato uno stadio in uno scenario spettacolare, adatto ad ogni occasione.