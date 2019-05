Accadde oggi, 17 maggio 1989 il Napoli vince la Coppa Uefa

Trenta anni fa il Napoli, guidato da Diego Armando Maradona, conquistava la sua prima Coppa Uefa al termine di uno storico doppio confronto contro lo Stoccarda di Klinsmann. All’andata, gli azzurri si imposero in rimonta per 2-1 al San Paolo con i gol di Maradona e Careca. Al ritorno, a Stoccarda, partita rocambolesca. Napoli subito in vantaggio con Alemao, pareggio quasi immediato dei tedeschi con Klinsmann e nuovo vantaggio partenopeo con Ciro Ferrara. Al 62′ fu Careca a chiudere i giochi, prima del doppio gol dello Stoccarda con un’autorete di De Napoli e il gol allo scader di Schmaler. Alla fine furono i giocatori del Napoli ad alzare al cielo la coppa e i tifosi campani a fare festa quel 17 maggio 1989.