Addio De Rossi, Ranieri non le manda a dire: che frecciata al club giallorosso!

“Per una figura cosi’ importante come il capitano della Roma, vedendo l’amore sviscerato dei tifosi per la propria squadra, una considerazione piu’ attenta avrebbe consigliato un altro comportamento”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore della Roma Ranieri in relazione all’addio ai giallorossi del centrocampista De Rossi. “Io non so quali siano i progetti per il futuro di Pallotta, non hanno parlato con me, non so che programmi ci saranno. Ma credo che in ogni societa’ di calcio ci sono dei ricambi, ci sta. In Italia altre squadre hanno perso dei grossi punti di riferimento ma a Daniele, forse, andava detto in un’altra maniera e dagli modo di pensare bene e invece in questo modo non gli e’ stato dato. Ma e’ una legge del calcio, a un certo punto una societa’ vuole cambiare giocatori”.