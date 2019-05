Addio De Rossi, il saluto di Edin Dzeko: “mi viene in mente un episodio…”

Addio De Rossi – “Quattro anni passati insieme, tanti momenti condivisi che ci hanno sempre piu’ uniti, sei stato lucido e forte nelle situazioni difficili”. E’ il saluto su Instagram di Edin Dzeko al compagno Daniele De Rossi, che ieri sera ha disputato l’ultima partita con i colori giallorossi. “Con la tua coerenza sei riuscito a fare gruppo e squadra per superare coesi ogni difficolta’ per la tua amata maglia e per la tua citta’ – scrive l’attaccante bosniaco – Mi viene in mente un momento: il 10 aprile dell’anno scorso. Io mi procuro il rigore, tu lo trasformi. La prova che con l’unita’ di squadra nessun risultato e’ precluso, nemmeno la semifinale di Champions League. Grazie di tutto. Ti voglio bene“. Messaggio anche da parte di Stephan El Shaarawy: “Infinitamente grazie DDR!”.