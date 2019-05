Addio De Rossi, sold out e coreografie all’Olimpico per il saluto al capitano della Roma

Diciott’anni di Roma. E un finale che tutti, lui per primo, avrebbero rimandato ancora. Roma-Parma del 26 maggio 2019 sarà l’ultima partita di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa e sarà una festa, anche se dal sapore amaro, perché la situazione si sarebbe potuta gestire in maniera diversa. All’Olimpico sono previsti 63mila spettatori: ai 24mila abbonati infatti si devono aggiungere i 39mila che hanno acquistato il biglietto per poter omaggiare il capitano e celebrarlo come merita. La società ha preparato per il trentacinquenne di Ostia una targa commemorativa che gli verrà consegnata da Francesco Totti, attuale dirigente del club ma soprattutto compagno di mille battaglie di De Rossi. Due anni fa, il giorno dell’addio al calcio del numero 10, era stato il centrocampista romano a omaggiare il suo capitano con un’altra targa, una sorta di passaggio di testimone tra chi lasciava e chi rimaneva a difendere i colori della squadra a cui entrambi hanno dedicato una vita, fuori e dentro il campo. Sugli spalti ci saranno poi i ragazzi dell’83, i coetanei del capitano, quelli con i quali ha iniziato a giocare nella Roma. Sarà più che altro un modo per stargli accanto ed emozionarsi con lui. “Faremo uno striscione per celebrare i diciott’anni di Daniele e saremo presenti allo stadio”, spiega Francesco Lotito, presidente dell’Associazione italiana Roma club, all’Adnkronos. Accanto al loro striscione, ce ne saranno molti altri, e ci saranno bandiere, coreografie in un tripudio di giallo, di rosso e di lacrime.