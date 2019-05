AIC, al via da luglio il ritiro per calciatori senza contratto

E’ previsto il ritiro precampionato organizzato dall’Aic per i calciatori senza contratto che si svolgerà anche per questa edizione presso Centro Tecnico Federale L. Ridolfi di Firenze. L’inizio è previsto per il 18 luglio e terminerà mercoledì 7 agosto. Potranno partecipare al massimo 60 calciatori che conseguiranno l’abilitazione ad “Allenatore di base – Uefa B” seguendo l’apposito “Corso speciale”. Il programma sarà composto da 144 ore complessive, comprese quelle di allenamento che saranno parte integrante delle attività didattiche e quindi obbligatorie. Saranno ammessi i calciatori professionisti o ex professionisti privi di contratto, che abbiano maturato nell’arco della carriera almeno 3 stagioni sportive da calciatore professionista, fisicamente integri con età minima di 23 anni, compiuti al 18.07.2019, in possesso di certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, due posti saranno riservati a calciatrici di livello nazionale in attività e due a calciatori facenti parte della Nazionale Italiana calcio Amputati. Saranno esclusi i calciatori che, nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, siano stati squalificati per almeno 90 giorni e che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo.