Allenatore Juventus – La Juventus si prepara per l’ultima giornata, stagione ottima in chiave campionato, meno in Champions League. Adesso è arrivato il momento di programmare il futuro e la prima mossa sarà quella di mettere nero su bianco per il sostituto di Allegri, importante annuncio di Giorgio Chiellini in un’intervista a ‘TuttoSport’: “Allegri ha lasciato al momento giusto? Penso di sì, va via acclamato da tutti. Ha fatto qualcosa probabilmente di irripetibile, tra scudetti, Coppe, finali di Champions. E’ un ciclo durissimo da ripetere per continuità di successi. Ecco perché non mi sorprenderei di rivederlo alla Juve tra qualche anno, perché l’amore che Max ha per la Juve e viceversa è talmente grande che un domani si potranno ritrovare tranquillamente. Lui dice sempre: ‘Basta, dopo la Nazionale mi fermo’. Però se ha voglia di allenare ancora per un po’ di anni, non escludo che possa tornare. Quanto alle presunte polemiche tra i giocatori e l’allenatore, non è vero nulla: il rispetto, la stima e l’affetto per Allegri è stato dimostrato da tutti noi nell’ultima settimana all’esterno, perché all’interno, nello spogliatoio, non ce n’era neanche bisogno”.

Sul dopo Allegri: “Sono serenissimo, non ne so più di voi. Però sono convinto che sarà un grande allenatore. E la Juventus continuerà a vincere. La società farà la scelta migliore possibile. D’altronde, qui si parla di un livello talmente alto… Sarà un nome da Juve. Non avete idea di quanti messaggi ricevo ogni giorno? E il bello è che mi danno la notizia, mi sparano il nome e me lo danno per certo, con dettagli improbabili. Però poi chiedono conferma a me!. Cioè, loro sono certi, però mi chiedono se mi risulta. Pazzesco!”.

Su Pogba: “Non dico nulla. Però Paul sta bene, mi ha sorpreso il fatto di vederlo alla festa di Barzagli. Questo ti fa capire quale tipo di ambiente ci fosse in quegli anni. Anche Vidal ci vuole bene, con queste persone rimane un rapporto indelebile. Quando penso alla sera in cui Arturo guardò Real-Juve sul telefonino… E Tevez l’anno scorso è venuto alla festa d’addio di Pirlo”. Su De Ligt: “E’ giovane, ma ha già fisicità e personalità. E’ in gamba e nei prossimi anni dovrà solo continuare a fare ciò che sta facendo. A prescindere da dove andrà, avrà la fortuna di giocare al fianco di grandi campioni ai quali dovrà cercare di rubare le qualità migliori”.