Allenatore Juventus, Chiellini interviene sull’argomento: la sua risposta

E’ il tema caldo in casa Juve e non solo. Dopo l’addio di Allegri, chi sarà il nuovo tecnico bianconero? Tanti nomi circolano ormai da settimane, la redazione di CalcioWeb ha preso una sua posizione ormai da tempo, posizione che porta dritta a Jurgen Klopp.

Nel frattempo, sull’argomento è intervenuto il difensore e capitano dei bianconeri Giorgio Chiellini, poco prima del calcio d’inizio della “Partita del cuore, l’evento benefico tra la Nazionale cantanti e la selezione dei campioni per la ricerca. Ecco le sue parole: “Chi allenerà la Juve? Me l’hanno chiesto tantissimi nell’ultima settimana, ma davvero non lo so. Probabilmente i giornalisti lo sapranno prima di me“.