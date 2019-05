Allenatore Juventus, Paratici: “Mai pensato a Guardiola, nessun contatto”

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di DAZN prima del match di Genova con la Sampdoria, ha parlato del futuro allenatore: “Il nostro è un mondo un po’ strano in questo momento. Con Guardiola non abbiamo mai avuto contatti e mai ci abbiamo pensato, perché è sotto contratto e per mille motivazioni. Mi sembra tutto molto strano, ma questo è il nostro mondo e lo accettiamo”.