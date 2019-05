Allenatore Juventus, la stampa inglese sicura: il Chelsea continua con Sarri, ancora conferme su Klopp

ALLENATORE JUVENTUS – Ultimi giorni e poi l’attesa sarà finita, la Juventus si prepara ad annunciare il nuovo allenatore, l’annuncio è previsto per la prossima settimana ed arrivano sempre più conferme su quanto anticipato da CalcioWeb ormai da diversi giorni, è Klopp il tecnico in pole per la panchina della Juventus e qualche conferma arriva anche dalla stampa estera. Il Chelsea ha vinto l’Europa League ed adesso la conferma di Maurizio Sarri ai Blues è sempre più vicina, sarebbe una follia quella del club inglese lasciare andare un allenatore che si è dimostrato vincente ed affidare la panchina ad un tecnico ancora inesperto come Lampard. Secondo il giornale The Times il tecnico toscano incontrerà nei prossimi giorni la plenipotenziaria del club, Marina Granovskaia, per fare il punto sul futuro, queste le richieste dall’allenatore: pieno sostegno del club e carta bianca nei metodi di gestione dei calciatori, non troviamo ostacoli alla conferma di Sarri al Chelsea.

Allenatore Juventus, le parole di Linus

“Il nome di Sarri alla guida della Juventus e’ un diversivo, in realta’ l’allenatore sara’ un altro”. Sono le dichiarazioni da parte del conduttore radiofonico Linus, grande tifoso bianconero a margine della presentazione della ‘Notte Rosa’ (in programma dal 5 al 7 luglio in Romagna). “Conte in nerazzurro apre in me una grande ferita – spiega – anche se non sono tra quelli esagitati che vedono una sorta di tradimento. Conte e’ un professionista, fa bene il suo lavoro e puo’ andare dove crede. Certo e’ – conclude – che il suo arrivo a Milano mette l’Inter come prima antagonista della Juventus per il prossimo campionato”.

Allenatore Juventus, nuove conferme su Klopp

La Juventus non ha ancora ufficializzato il nuovo allenatore ed il motivo è chiaro: sta aspettando la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool che andrà in scena nella serata di sabato. Sembrano due dunque i candidati principali per la panchina: Pochettino e Klopp, con il tecnico del Liverpool favorito come riportato ormai da tempo dalla nostra redazione. Inzaghi e Mihajlovic sono stati subito esclusi, serve un tecnico di esperienza internazionale, Sarri è pronto a rimanere al Chelsea, nelle ultime ore sono circolate nuove voci su Mourinho che però non hanno trovato conferma. E’ Klopp l’allenatore scelto dalla Juve per la prossima stagione con la volontà di pagare la clausola al Liverpool, l’accordo con il tedesco non sarebbe un problema. L’alternativa è Pochettino.