Giù pesante, e sta accadendo sempre dopo ogni sconfitta importante del Barcellona. Fu la stampa spagnola ad andare giù duramente in seguito alla debacle in semifinale di Champions a Liverpool, è quella internazionale a farlo il giorno dopo la disfatta in finale di Copa del Rey vinta dal Valencia. Valverde rischia, ma non è il solo…

Esagerata L’Equipe‘ secondo cui, addirittura, “Messi non è più intoccabile. Le certezze di ieri non sono sicuramente quelle di oggi e Lionel Messi ne sa qualcosa. A un passo dal vincere il Pallone d’oro e in lizza per un altro ‘triplete’, l’argentino non è più intoccabile. A meno di tre settimane dall’eliminazione in Champions, ancora una volta, il Barcellona è stato sconfitto dalla difesa“.

“Messi senza corona” è il titolo scelto dall’argentino ‘Ole‘ che si domanda “quali saranno ora le conseguenze per la squadra catalana dopo la seconda frustrazione stagionale“. Per la ‘Bild‘, la Coppa del Re “sarebbe dovuto essere il piccolo risarcimento dopo l’amara eliminazione contro il Liverpool“. “La pressione su Valverde ora aumenterà“, titola il britannico ‘Mirror‘ secondo cui “la posizione di Valverde sta diventando ogni giorno più traballante“. Ancora più critica la posizione di ‘Globoesporte‘ per il quale “La squadra di Valverde ha terminato il ciclo. La stagione poco brillante del Barcellona, con alti e bassi tra il titolo della Liga e l’eliminazione in Champions League, si è conclusa in maniera malinconica. Nonostante la vittoria in campionato, la squadra di Ernesto Valverde è passata dallo splendore del passato alla sconfitte. I brutti ko in Champions e Coppa del Re certamente peseranno sul futuro e porteranno a dei cambiamenti nel club catalano“.