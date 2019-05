Approvata la riforma della giustizia sportiva, Lega A e B si astengono

Il Consiglio federale della Figc, a quanto apprende l’Adnkronos, ha approvato la riforma della giustizia sportiva con l’astensione della Lega Serie A e la Lega Serie B che hanno comunque espresso dichiarazioni positive per il grande lavoro svolto, su quella che è una riforma storica per il calcio italiano, fortemente voluta dal presidente della Figc Gabriele Gravina.

Voto contrario da parte di Claudio Lotito (per le disposizioni transitorie), consigliere di Lega A, e tre astenuti: Gaetano Micciché e Beppe Marotta, rispettivamente presidente e consigliere della Lega A, e Mauro Balata, presidente della Lega B. La Lega A ha chiesto di aspettare la discussione sulla riforma che avverrà lunedì nella riunione del Consiglio della ‘Confindustria del pallone’ in programma a Milano. Da parte della Figc c’è stata la disponibilità a recepire modifiche non sostanziali al testo già approvato.