Atalanta-Lazio, parola agli ex: Strömberg e Giordano dicono la loro sulla finale di Coppa Italia

Si gioca stasera Atalanta-Lazio, finale di Coppa Italia. L’intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a due ex: Stromberg e Giordano. 263 partite e 23 reti (dal 1984 al 1992), Glenn Stromberg parla così della sua ex squadra, l’Atalanta: “Sono di Göteborg, morirò bergamasco. All’estero chiunque ne parla, ciò che sta accadendo è fuori dal normale. Fenomeno Gasp. E che show Gomez, Ilicic e Zapata…”. “L’Atalanta è al top, ma non esistono favorite. Può succedere di tutto. Il pericolo è Immobile. E occhio ai dettagli, un centimetro può fare la differenza – prosegue Stromberg – All’estero prima c’era curiosità, poi entusiasmo. Studiano l’Atalanta, famosa non solo per i giovani”. Sulla possibile qualificazione in Champions dell’Atalanta, Stromberg aggiunge: “Possono farcela. Vi rendete conto cosa rappresenterebbe un traguardo del genere? È l’Europa vera, oltre non c’è nulla. Chi non vorrebbe giocare in questa squadra? Ho 59 anni, se Gasperini dà l’ok io sono pronto!”, conclude scherzando Stromberg.

253 presenze e 108 reti nella Lazio, anche Bruno Giordano ha detto la sua su Atalanta-Lazio: “Prima di tutto, una finale giusta. L’Atalanta ha eliminato la Juventus, la Lazio ha superato le due milanesi. Una partita importante con una gran cornice di pubblico. In campo si vedrà il massimo delle forze. Le due squadre si conoscono a memoria. E possono fornire un ottimo spettacolo. Me lo auguro per il pubblico. Anzi spero che questa finale possa essere un spot per il calcio italiano a livello europeo. La Lazio non riesce a mantenere la concentrazione a lungo. Anche nella stessa partita alterna 20 minuti di grande calcio ad altrettanti di pausa. Ma nelle gare di Coppa la squadra di Inzaghi sa farsi valere di più. L’Atalanta, invece, mi dà l’idea di poter di puntare su un risultato più a lungo raggio che sui 90’. Il pronostico sarebbe sul 50 per cento di chance per ciascuno. Anche se l’Atalanta ha qualcosa in più pure come entusiasmo per la classifica in campionato. Ma la gara sarà decisa dalla giocata di un singolo…” Sull’uomo decisivo per Atalanta-Lazio, Giordano dice: “Io punto sempre su Immobile. È il più forte. E nel suo ruolo può far vincere”.