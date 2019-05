Atletico Madrid, presentata la nuova maglia per la prossima stagione [FOTO e VIDEO]

NUOVA MAGLIA ATLETICO MADRID – La stagione dell’Atletico Madrid è stata altalenante, il club spagnolo è stato eliminato dalla Juventus mentre in campionato non è riuscito a lottare fino alla fine per il titolo. L’intenzione adesso è quella di continuare con il progetto firmato Simeone e per questo motivo sta programmando la prossima stagione. Nelle ultime ore il club spagnolo ha ufficializzato la maglia per la prossima stagione, una divisa molto bella dal punto di vista estetico, i tifosi sperano anche vincente. In basso il video della nuova divisa dell’Atletico.