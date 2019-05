Bundesliga, 2-2 nell’andata dello spareggio tra Stoccarda e Union Berlino

E’ appena terminata l’andata dello spareggio di Bundesliga tra Stoccarda e Union Berlino, rispettivamente terza in prima e terzultima in seconda serie, che decreta la squadra che giocherà il prossimo massimo campionato tedesco. Il risultato finale è di 2-2, con la squadra di Willig due volte avanti (Gentner prima e Mario Gomez poi) e due volte raggiunta da Abdullahi e Friedrich. Ritorno previsto per lunedì.