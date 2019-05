Il Cagliari raggiunge la salvezza, il Genoa rischia grosso: finisce 1-1, adesso tutto dipende dall’Empoli [FOTO]

1 /32 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ andato in scena il match delle 18 valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Genoa e Cagliari in un match fondamentale valido per la salvezza. Partita emozionante fino all’ultimo minuto, la squadra di Maran aveva bisogno di un punto per la salvezza, missione compiuta per i sardi. Apre le marcatura il solito Leonardo Pavoletti, stagione impressionante per l’attaccante che però poi è costretto a lasciare il campo per infortunio. Spettro retrocessione per Prandelli, il Genoa riesce poi a ristabilire la parità nel finale con il calcio di rigore realizzato da Criscito. Adesso il Genoa deve sperare in una mancata vittoria dell’Empoli contro il Torino. In alto la fotogallery con le immagini del match.