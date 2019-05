CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero ha annunciato negli ultimi giorni l’addio con l’allenatore Massimiliano Allegri, sta per iniziare un nuovo progetto con l’obiettivo di tentare l’assalto alla prossima Champions League. La prima situazione riguarda il sostituto in panchina ma la dirigenza lavora intensamente anche sul mercato della prossima stagione. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ intesa di massima raggiunta con Milinkovic-Savic, il calciatore della Lazio può rappresentare l’innesto perfetto per un ulteriore salto di qualità a centrocampo. I bianconeri dovranno fare i conti con la richiesta del presidente Lotito, fino a qualche mese fa la valutazione era di 100 milioni di euro, adesso potrebbero servirne 70-80.