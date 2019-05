CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero continua la ricerca al nuovo allenatore dopo l’addio con Massimiliano Allegri. Come riportato ormai da giorni su CalcioWeb è Jurgen Klopp il nome al momento in pole per la prossima stagione. Nel frattempo la dirigenza pensa anche al calciomercato, nelle ultime ore importanti novità che arrivano direttamente dall’Inghilterra. Secondo quanto riporta il il Daily Express, nella sua edizione domenicale i bianconeri non mollano Paul Pogba e per cercare di ottenere il centrocampista francese avrebbe offerto al Manchester United, titolare del cartellino, Paulo Dybala e Alex Sandro. Il Real Madrid avrebbe frenato per il francese, da qui il blitz di Paratici che ha intenzione di riportare Pogba a Torino.